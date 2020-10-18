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Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

18.10.2020 22:04 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun bu akşam hayatını kaybetti. 75 Coşkun bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun bu akşam hayatını kaybetti.

75 Coşkun bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Sözcü gazetesi Twitter üzerinden "Türk basınının usta ismi, gazetemizin yazarı Bekir Coşkun hayata gözlerini yumdu" paylaşımında bulundu.

Bekir Coşkun kimdir?

1945'te Şanlıurfa'da doğan Coşkun, Ankara'da Yüksek Gazetecilik Okulu'nu bitirmişti.

1974'te foto muhabirliğe başlayan Coşkun daha sonra Dokuzuncu Köy adlı köşeyi yazmaya başladı.

Coşkun yıllar boyunca Günaydın, Sabah, Hürriyet, Habertürk, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinde çalıştı.

TRT'de Pako'ya Mektuplar adlı bir dizi hazırladı.

Bekir Coşkun Ekim 2017'de kanser tedavisi nedeniyle Sözcü'de köşesini düzenli yazmayı bırakmıştı.

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