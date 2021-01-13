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Gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı

13.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı

EBA TV’de uzaktan eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gazeteci Can Ataklı (64) hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Ataklı savunmasında hakaret kastı olmadığını söyleyerek, beraatini istedi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Can Ataklı, avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile katıldı. Duruşmada Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Müjgan Siyah Çevik de hazır bulundu. Sanık Ataklı savunmasında Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır televizyon programcılığı yaptığını belirterek “Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerimi defalarca açıkladım. Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün televizyon programı sunarken arkamdaki yayında görülmeyen ekranda EBA TV yayının başladığını gördüm. Yayında başörtülü bir öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncemi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlanmayla suçlandığım için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor" dedi.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Ataklı, "Yazı olarak konuşmalarım okunduğunda rahatsız edici gelebilir ancak televizyon ortamındaki konuşma tarzım jest ve mimiklerim dikkate alındığında rahatsız edici gelmemektedir. Bu hususun dikkate alınmasını istemiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNULDU

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Müjgan Siyah Çevik ise "Olay tarihinde pandemi nedeniyle insanların eve kapandığı ve ekonominin zarar gördüğü bir dönemde başörtülü bir öğretmeni gündeme taşımak kabul edilemez. Nefret suçları topluma zarar vermektedir. Başörtülü olanların bu nefret söylemleri nedeniyle zarara uğradığı bir gerçektir" diyerek davaya KADEM adına katılma talebinde bulundu. Mahkeme, KADEM’in davaya katılma taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 23 Mart tarihinde özel bir televizyon programında yayın yapan Can Ataklı’nın uzaktan eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamaö suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Duruşma öncesi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde KADEM adına açıklama yapan Avukat Müjgan Siyah Çevik, "KADEM olarak toplum değerlerimize karşı yapılan ayrımcılık, aşağılama ve hakaretlerine engel olmak üzere yılmadan mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

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