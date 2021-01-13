Gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Can Ataklı, avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile katıldı. Duruşmada Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Müjgan Siyah Çevik de hazır bulundu. Sanık Ataklı savunmasında Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır televizyon programcılığı yaptığını belirterek “Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerimi defalarca açıkladım. Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün televizyon programı sunarken arkamdaki yayında görülmeyen ekranda EBA TV yayının başladığını gördüm. Yayında başörtülü bir öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncemi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlanmayla suçlandığım için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor" dedi.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Ataklı, "Yazı olarak konuşmalarım okunduğunda rahatsız edici gelebilir ancak televizyon ortamındaki konuşma tarzım jest ve mimiklerim dikkate alındığında rahatsız edici gelmemektedir. Bu hususun dikkate alınmasını istemiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.