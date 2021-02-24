Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti: Sanık suçunu kabul etti

Malta'da 2017 yılında araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'yı öldürmekle suçlanan üç kişiden biri, suçunu kabul etti ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vincent Muscat, gazetecinin arabasına bomba yerleştirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Pek çok kişi cinayet emrinin Malta'nın üst düzey siyasetçileri tarafından verildiğini düşünüyor.

"Tek kişilik Wikileaks" lakaplı Caruana Galizia, Malta'da ve diğer ülkelerdeki yolsuzluk ağlarını ortaya çıkarmıştı.

Muscat Salı günü ilk defa cinayetteki rolünü kabul etti ve mahkemeye daha fazla bilgi sunacağını açıkladı.

Muscat hapis cezasının yanı sıra 42 bin euro da mahkeme ücretini ödeme cezasına çarptırıldı.

Muscat gibi 50'li yaşlarda olan diğer iki zanlı George Alfred Degiorgio kardeşler ise Salı günkü duruşmada konuşmamayı tercih etti.

Ekim 2017'deki suikastın ardından üç zanlı aynı yılın Aralık ayında tutuklanmıştı.

Degiorgio kardeşler suçsuz olduklarını savunuyor.

Times of Malta gazetesine göre Muscat savcılarla cinayet hakkında daha fazla bilgi sağlama ve temyiz hakkından feragat etme karşılığında bir anlaşmaya vardı.