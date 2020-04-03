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Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı.

Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan Aygün'ün ifadesinde, sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu, ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Aygün'ün Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili olarak Twitter hesabında yer alan 'ey İBAN edenler' ifadesinin yer aldığı paylaşımı infial yaratmıştı.

Kaynak: AA-Mynet


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Hakan Aygün gözaltı

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