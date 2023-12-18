HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gazeteci Hasan Kılıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Gazeteci Hasan Kılıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

18.12.2023 21:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Hasan Kılıç geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. 1970 yılında gazeteciliğe başlayan Kılıç, meslek hayatının 34 yılını Hürriyet Gazetesi'nde geçirdi.

Gazeteci Hasan Kılıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 79 yaşındaki Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

87a19bc2dcbffb626558d84ce38861b7

HASAN KILIÇ KİMDİR?

1944 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Kılıç, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 1970 yılında gazeteciliğe başladı. Günaydın, Tan ve Sabah Gazetelerinde çalıştıktan sonra 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne transfer oldu. 2015 yılında emekli olan Kılıç, 2017 yılında tekrar Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmaya başladı. Evli olan Kılıç'ın Baran isminde bir oğlu var.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Abi kardeş gibiyiz' dedi, dolandırıldı! İş vaadiyle 120 bin lirasını kaptırdı'Abi kardeş gibiyiz' dedi, dolandırıldı! İş vaadiyle 120 bin lirasını kaptırdı
İYİ Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor! Bu kez...İYİ Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor! Bu kez...
Somali Cumhurbaşkanı'ndan taziye mesajı: Acınızı paylaşıyorumSomali Cumhurbaşkanı'ndan taziye mesajı: Acınızı paylaşıyorum
Anahtar Kelimeler:
Gazeteci
En Çok Okunan Haberler
Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' ORC son anketi paylaştı! En çok İYİ Parti'nin sonucu dikkat çekti

'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' ORC son anketi paylaştı! En çok İYİ Parti'nin sonucu dikkat çekti

Yaralı halde 21 gün tecavüz ve işkence! Anlattıkları kan dondurdu

Yaralı halde 21 gün tecavüz ve işkence! Anlattıkları kan dondurdu

Bariyere ok gibi saplandı, anne ve oğlu hayatını kaybetti! Kahreden detay

Bariyere ok gibi saplandı, anne ve oğlu hayatını kaybetti! Kahreden detay

Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar! O anlar kamerada...

Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar! O anlar kamerada...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.