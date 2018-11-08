Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli’nin bir yazısında ve katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Hüsnü Mahalli'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Mahalli'ye "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ise "Şikayetimiz devam etmektedir. İddianamede belirtildiği gibi Cumhurbaşkanının adı ve makamı zikredilmiştir. Hakaret suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanık Hüsnü Mahalli'ye "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu, bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Mahkeme sanık Mahalli'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ise 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.