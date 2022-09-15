Gazeteci Saygı Öztürk'ten flaş iddia! Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçimlere 1 yıldan az bir süre kala "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna pek çok farklı yanıtlar ve yorumlar gelirken gazeteci Saygı Öztürk katıldığı bir yayında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Olası adaylar arasında ismi en çok anılan ve zaman zaman "kesin" gözüyle bakılan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşan Öztürk, gündem olacak iddialarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Öztürk, 6'lı masadaki diğer genel başkanların da buna olumlu baktığını söyledi.

"MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Gazeteci Fatma Karaağaç’ın YouTube programına konuk olan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu adaydır. Masadaki diğer genel başkanların da Kılıçdaroğlu üzerinde herhangi bir olumsuzlukları veya çekincelerinin bulunmadığını da söyleyelim. Yeri zamanı gelince açıklanacaktır."

