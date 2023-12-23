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  4. Gazeteci Sinan Burhan canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Gazeteci Sinan Burhan canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

23.12.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler için son düzlüğe girilirken parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Son olarak AK Parti ve MHP 30 büyükşehirde yapığı mutabakatı açıklamıştı. Katıldığı canlı yayında konuşan gazeteci Sinan Burhan da Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayını açıkladı.

Gazeteci Sinan Burhan canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Yerel seçime gidilirken parti ve ittifaklardan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. MHP dün yaptığı açıklamada AK Parti ile yerel seçimler kapsamında anlaştığını duyurmuştu. Yapılan mutabakata göre 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak.

YENİDEN REFAH'IN İSTANBUL ADAYINI AÇIKLADI

Gazeteci Sinan Burhan katıldığı canlı yayında Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayını açıkladı. Burhan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı oy farkına dikkatleri çekerek diğer partilerin oylarının önemine işaret etti. Burhan, Yeniden Refah'ın İstanbul'dan Mehmet Altınöz'ü aday göstereceğini açıkladı.

"İMAMOĞLU 13 BİN OY FARKLA KAZANMIŞTI"

Burhan şunları ifade etti:

"Bu gece bana göre daha önemli bir başlık daha var. İstanbul'un ilk seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 13 bin oy farkla kazanmıştı. Bu ne demektir diğer partilerin oy oranları da önemli. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın en önemli üyelerinden birisi olan Yeniden Refah Partisi İstanbul'dan aday gösterecek.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapılan görüşme sonrasında bazı yerlerde Yeniden Refah'ın aday göstermeyeceği ifade edilmişti. Şu anda Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 3 oy olarak 331 bin oy almıştı. Şu anki anketlere göre bu oyun daha da arttığı ifade ediliyor. Peki aday kim? Yeniden Refah'ın İBB Başkan adayı Sayın Mehmet Altınöz olduğu ifade ediliyor. Sayın Altınöz, rahmetli Erbakan hocanın da ayrıca damadıdır."

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Mehmet Altınöz


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Yerel seçim İstanbul Yeniden Refah Partisi
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