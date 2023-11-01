HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazeteciler Tolga Şardan gözaltına alındı Dinçer Gökçe ise adli kontrol şartıyla serbest! Soruşturma detayları belli oldu

Gazeteciler Tolga Şardan gözaltına alındı Dinçer Gökçe ise adli kontrol şartıyla serbest! Soruşturma detayları belli oldu

01.11.2023 14:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı sonrası hakkında resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Şardan gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karara tepki gösterdi. Şardan'ın ardından ise gazeteci Dinçer Gökçe sorumlu yazı işleri müdürü olduğu Halk TV'nin internet sitesinde yayımlanan bir habere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteciler Tolga Şardan gözaltına alındı Dinçer Gökçe ise adli kontrol şartıyla serbest! Soruşturma detayları belli oldu

Gazeteci Tolga Şardan'ın yargıdaki iddialara yönelik yazdığı yazısı sonrası harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı sonrası soruşturma başlattı. Gazeteci Şardan, gözaltına alınırken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şardan'a destek paylaşımı geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şardan'ın gözaltına alındığı da bildirildi.

Gözaltına alınan Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

saadsada

KILIÇDAROĞLU: GAZETECİLERİN PEŞİNE DÜŞMÜŞLER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karara tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir.

gdfhdj

DİNÇER GÖKÇE DE GÖZALTINA ALINDI

Tolga Şardan'ın ardından gazeteci Dinçer Gökçe'nin de gözaltına alındığı haberi geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de "halktv.com.tr" haber sitesinde yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

54353

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğu belirlendi.

(DHA-AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski HDP milletvekili Hüda Kaya gözaltında! Eski HDP milletvekili Hüda Kaya gözaltında!
20 yaşındaki tıbbi sekreter genç kız evinde ölü bulundu!20 yaşındaki tıbbi sekreter genç kız evinde ölü bulundu!
Reklam engelleyicileri engelleme konusunda dikkat çeken gelişme!Reklam engelleyicileri engelleme konusunda dikkat çeken gelişme!
Anahtar Kelimeler:
tolga şardan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.