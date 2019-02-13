HABER

Gazetecilerin Meclisteki yemek sorununu gündeme getirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: - "Parlamento muhabirleri için ana binadaki restoranda sadece iki masa ayrıldı, TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda yemek yemeleri ise yasaklandı. Sorun çözülmezse konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edeceğim"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, parlamento muhabirleri için ana binadaki restoranda sadece iki masa ayrıldığını, gazetecilerin TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda yemek yemelerinin ise yasaklandığını belirterek, sorunun çözülmemesi halinde konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edeceğini bildirdi.

Tanal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, parlamento muhabirlerinin, yıllarca Meclis çatısı altında halkın haber alma özgürlüğü için çalıştığını, bazen milletvekillerinden daha fazla mesai yaptığını söyledi.

Parlamento muhabirlerinin, haber kovalamaktan vakit kaldığı süre içerisinde yemek yediğini, çoğu zaman yemeklerini yarıda kesmek zorunda kaldıklarına çok şahit olduğunu anlatan Tanal, yapılan hukuksuzluğu, eşitsizliği ve keyfi yönetimi gözler önüne sermek istediğini belirtti.

Tanal, basın mensuplarının, Meclisin kurulduğu günden bu yana, milletvekilleri nerede yiyorsa orada yemek yediğini anımsatarak, ancak son günlerde TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki yemekhanenin gazetecilere yasaklandığını ve ana binadaki restoranda ise sadece 2 masa ayrıldığını söyledi.

Yemekhanelerin "zenci-beyaz" diye ayrıldığını savunan Tanal, yemekhanelerin personel, milletvekili, çalışan diye ayrılmasını reddettiğini belirtti.

Tanal, 4 dönemdir milletvekilliği yaptığını ve basın mensuplarıyla aynı yerde yemek yemekten keyif aldığını dile getirdi. Parlamento muhabirlerinin, yıllarca Mecliste hizmet ettiğine, 30-40 yıldan beri parlamento muhabirliği yapanların olduğuna işaret eden Tanal, sözlerini şöyle sürdü:

"TBMM Genel Sekreteri'nden çok daha eski basın mensupları var. Basın mensupları hancı, Genel Sekreter yolcudur. Genel Sekreter'in kararını kınıyorum. Ya kendisi istifa etmeli ya da bu kararı Meclis Başkanı vermişse o istifa etmelidir. Genel Sekreter bugüne kadar kimseye böyle bir yasak getirmedi, basın mensuplarıyla derdi nedir? Meclis Başkanı basına bu yasağı getirmişse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa eyvah İstanbul'un haline. TBMM'de görev yapan parlamento muhabirleri nerede yemek yiyecek? Parlamento muhabirlerinin Halkla İlişkileri Binası'nda yemek yemesinin yasaklandığı bilgisi doğru mu? Ana bina üyeler lokantasında basın mensupları için sadece 2 masa ayrıldığı bilgisi doğru mu? Sadece 2 masada kaç basın mensubu yemek yiyebilir? Üyeler lokantasındaki 2 masa basın mensuplarına yetecek mi? Sürekli görev halinde olan ve her an her saniye görev çıkma ihtimali olan bir mesleği yürüten basın mensuplarının, en hızlı şekilde ve en yakın yerde yemek yiyebilmesi gerekirken neden zorluk çıkarılmaktadır? Burası kimsenin babasının çiftliği değildir. Buradan ben ne kadar yararlanıyorsam çalışanı, gazetecisi eşit, adil, insani ölçülerde, kimseyi ötekileştirmeden yararlanmalıdır. Herkese yer var da parlamento muhabirlerine mi yer yok? Meclis de dahil gazeteciler arasında böyle bir ayrımcılık yapan, yemek yemeyi yasaklayan zihniyetten millete hayır gelmez."

Tanal, bu konunun çözülmemesi halinde konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edeceğini ifade etti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Türkiye’nin yeni Kosova Büyükelçisi Sakar Cumhurbaşkanı Thaçi’ye güven mektubunu sunduTürkiye’nin yeni Kosova Büyükelçisi Sakar Cumhurbaşkanı Thaçi’ye güven mektubunu sundu
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki: “Cumhur İttifakı 50 ile çıkabilir”AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki: “Cumhur İttifakı 50 ile çıkabilir”
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tanal parlamento muhabirleri TBMM yemek

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.