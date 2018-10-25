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Gazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

Gazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı Gazi Üniversitesi'nin 19 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 16'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'sinin halen üniversitede görev yaptığı, 9'unun ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazi Üniversitesi FETÖ operasyon gözaltı Ankara

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
10 SENE OLDU, BU FETÖCÜLER!! TOPLA TOPLA NEDENSE BİTMİYOR BE YA!!? KODOMAN TAKIMINA SIRA NE ZAMAN GELECEK YADA GELECEKMİ BE YA:))
iyide gazi universitesi oldum olasi mhplidir ilginc nasil barindirmislar aralarinda demekki meral aksenere iftira atarak olmuyormus bu isler
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