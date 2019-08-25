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Gazi ve muhtarlardan Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, muhtar ve gaziler, destek ziyaretinde bulundu.

Gazi ve muhtarlardan Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti 

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, muhtar ve gaziler, destek ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Vali Hasan Basri Güzeloğu atandı. Güzeloğu'nu Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ile beraberindeki 100 mahalle muhtarı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin konferans salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Güzeloğlu, desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkürlerini iletti.
Ziyarette konuşan Vali Güzeloğu, Diyarbakır'ın hizmet anlamında bir çok büyükşehirin gerisinde olduğunu ifade ederek, "Millete hizmet için tahsis edilen kaynaklar ne yazık ki Diyarbakır'a harcanmadı. Kaynaklar terör örgütüne tahsis edildi. Kaynaklar bu noktada bu ihanetle heba edildi. Her bir mahallenin, o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın geleceği çalındı. Beklentileri, eğitim, sağlık, kültür dahil her alanda geri bırakıldı. Bu kentin her meselesini meselem kabul ediyorum. Milletin hak ettiği hizmeti, milletin beklediği bu hizmetin seferberliğini yapmak ve bu milletin refahı için gönderilen her kuruşu yine millete yani sizlere tahsis yapmak, geçtiğimiz hafta pazartesiden itibaren başlayan anlayış ve inanış budur" dedi.
Muhtarlarla yapılan görüşmenin ardından Vali Güzeoğlu, kendisine destek ziyaretinde bulunan Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Siraç Ezer bir grup gaziyle bir araya geldi.

FOTOĞRAFLI

Gazi ve muhtarlardan Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti Gazi ve muhtarlardan Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti Gazi ve muhtarlardan Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti Gazi ve muhtarlardan Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti

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