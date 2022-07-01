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  4. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğini ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğini ziyaret etti

01.07.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğini ziyaret etti

VARŞOVA (AA) - Polonya'da bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve Polonya’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Şahin, Polonya'daki genç Türk yatırımcılar ve Varşova'da eğitim gören öğrencilerle de görüştü.

Polonya'da 27-30 Haziran'da düzenlenen Dünya Kent Forumu'na katılan Şahin, etkinlikte konuşmacı olarak yer aldığını anımsatarak "Bunun en büyük sebebi Gaziantep’in yeşil şehir ilan edilmesi ve bu konuda diğer şehirlere de öncülük etmesidir." dedi.

Şahin, kalkınmanın yerelde başladığına işaret ederek "Bizler yaşayan şehrin temsilcileri olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın politikasını benimsiyoruz. Dünya şu an büyük bir kaos döneminden geçiyor. Bizler dönemsel krizlere takılmak yerine daha doğru planlama ve sistemli çalışmayla yapabileceklerimize odaklanmalıyız." diye konuştu.

Şahin ve Fırat, görüşmede GastroAntep Festivali, kültürel etkinlikler ve sürdürülebilir kentleşme üzerine yoğunlaşırken, farklı sektörlerden iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapabilecek ortak projeleri de ele aldı.

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