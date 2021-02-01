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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 'Evim Dünyalara Bedel' projesi

01.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 'Evim Dünyalara Bedel' projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde kentte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için hizmette yeni bir pencere açtı. “Evim Dünyalara Bedel” projesiyle yaşlı bireylerin evlerini kapı kapı dolaşan Büyükşehir ekibi, her türlü yardımı sağlıyor.

Dünyayı etkisi atına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (YADES ) iş birliğinde hayata geçirilen “Evim Dünyalara Bedel” projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik destek artırıldı.

Zorunlu izolasyon sürecinde vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu evlerinde geçiren yaşlı bireyler için kapı kapı dolaşan Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü ekipleri; temizlik, kişisel bakım, sağlık, tamir-bakım ve onarım, acil ulaşım desteği, terapi gibi konularda hizmet veriyor. Ayrıca salgın sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlı vatandaşların psikososyal açıdan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikologlarca psikolojik destek sağlanarak ruhsal boşluğa düşme ihtimalinin önüne geçiliyor.

65 yaş üstü ihtiyaçlı aile bireyleri tarafından “Evim Dünyalara Bedel” hizmeti için kurulan çağrı merkezine iletilen talepler, sosyal inceleme ekiplerince değerlendirme altına alınıyor, ihtiyaçlar belirlenip hizmet programı oluşturuluyor. Böylelikle her ev için özgün bir nitelik taşıyacak hizmet programıyla da yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Evde izolasyon süresi boyunca 65 yaş üstü bireylerin fiziksel ve ruhsal açıdan korunmasını sürdürülebilir kılmak adına yoğun gayret sarf eden büyükşehir ekipleri, ulaştırdıkları hizmetlerin yanı sıra egzersiz eksikliğinden kaynaklı ortaya çıkacak kas zayıflıklarının meydana gelmemesi için yaşlılara özel belli başlı sportif aktiviteler yürüterek bilişsel ve davranışsal sorunların yaşanmasına engel oluyor.


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