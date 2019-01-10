Gaziantep'de CHP ile İYİ Parti arasında adaylık krizi!

Yerel seçimler yaklaştıkça Gaziantep halkının gündeminde seçim tartışmaları yer tutmaya başladı. AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mevcut Başkan Fatma Şahin olurken, diğer partilerin adayları henüz netleşmiş durumda değil. İlçelerde de belirsizlik sürüyor.
İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINMIŞTI
CHP-İYİ Parti ittifakında; Gaziantep’teki belediye başkan adaylarının İYİ Parti'den çıkacağı duyurulduktan sonra, CHP il ve ilçe yönetimlerinden itirazlar gelmiş, son olarak İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetimi görevinden alınmıştı.
Büyükşehir adayı İYİ Parti'den olsa da ilçe adaylarının CHP’den çıkarılması için yerel teşkilatlar genel merkeze heyetler halinde gitmiş ve bu kararın değiştirilmesi için baskı yapmıştı. İYİ Parti'nin çıkaracağı adayın Gaziantepli seçmende bir karşılık bulamayacağını belirten il yönetimi, genel merkez tarafından görevinden alındı.
Görevden alınan İl Başkanı Hayri Sucu ve Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Adayı Siret Doğan Evrensel Gazetesi'ne önemli açıklamlarda bulundu.
‘BÖYLE DAVAM EDERSE CHP'LİLER SANDIĞIA GİTMEYECEK’
İttifak yapılırken yerellerle konuşulmadığını belirten CHP Eski İl Başkanı Hayri Sucu, “Bizim seçmenimiz neden gidip hem ilçelerde hem ilde başka bir partiye oy versin? Neden gidip sandık görevlisi olsun?” diye sordu.
Gaziantep’te adaylık sürecinin sağlıksız ilerlediğini vurgulayan Sucu, “İYİ Parti bize doğru düzgün bir aday veremedi. Süreç uzadıkça da durum iyice belirsizleşti. Buradaki adayın ihtiyaca cevap verebilecek bir aday olması lazım. Böyle devam ederse CHP’liler sandığa gitmeyecektir” dedi.
‘ORTAK BİR ADAY ETRAFINDA BİRLEŞMELİ’
Geçtiğimiz dönemlerde Şahinbey ilçe yönetiminde yer alan ve şu an CHP’den Şahinbey Belediye Meclis Üyeliğine aday olan Siret Doğan, “İYİ Parti büyük şehir adaylığı konusunda bir isim bulabilmiş değil. En son partimizin eski il başkanıyla görüşme içindeydiler, aday İYİPartiden çıksa dahi CHP’nin ismi olacaktır’’ dedi. Kitle örgütlerinin çağrısıyla 46 kurumla bir araya gelindiğini ve demokrasi cephesinin ortak bir aday etrafında birleşmesi gerektiğinin tartışıldığını söyleyen Doğan, “Siyasi partilerden, sendikalara, derneklere kadar pek çok örgütün etrafında birleştiği bir aday sağlıklı olacaktır” dedi.
Geride bırakılan süreçte, tüm demokratik haklara kelepçe vurulduğunu vurgulayan Doğan, “Bireysel düşünmekten vazgeçip, AK Parti’yi kıracak bir aday çıkarılmalı. ‘Benim adayım olacak’ tartışmasına sıkışılmamalı, faydalı olan budur’’ sözlerini kullandı.
'CELAL DOĞAN, DENİZ GEZMİŞ'İN ARKADAŞI! ADAY OLSUN'
60’lı yaşlarda olan ve evinin önünde oturan Ayşe Şarklı, “Celal Doğan aday olsun” diyerek, “Celal Doğan, Deniz Gezmiş’in arkadaşı. Meral bizden değil ki biz ona oy vermeyiz” dedi.
BAĞ KUR Emeklisi Zeki ise Fatma Şahin’i devirebilecek tek kişinin Celal Doğan olduğunu düşünüyor. “Tabii partim nereye derse ben de oraya giderim ama Celal’i 3 yaşındaki çocuk bile tanır” ifadelerini kullandı.
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