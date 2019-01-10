Gaziantep'de CHP ile İYİ Parti arasında adaylık krizi!

Büyükşehir adayı İYİ Parti'den olsa da ilçe adaylarının CHP’den çıkarılması için yerel teşkilatlar genel merkeze heyetler halinde gitmiş ve bu kararın değiştirilmesi için baskı yapmıştı. İYİ Parti'nin çıkaracağı adayın Gaziantepli seçmende bir karşılık bulamayacağını belirten il yönetimi, genel merkez tarafından görevinden alındı.

CHP-İYİ Parti ittifakında; Gaziantep’teki belediye başkan adaylarının İYİ Parti'den çıkacağı duyurulduktan sonra, CHP il ve ilçe yönetimlerinden itirazlar gelmiş, son olarak İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetimi görevinden alınmıştı.

Yerel seçimler yaklaştıkça Gaziantep halkının gündeminde seçim tartışmaları yer tutmaya başladı. AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mevcut Başkan Fatma Şahin olurken, diğer partilerin adayları henüz netleşmiş durumda değil. İlçelerde de belirsizlik sürüyor.

‘BÖYLE DAVAM EDERSE CHP'LİLER SANDIĞIA GİTMEYECEK’

İttifak yapılırken yerellerle konuşulmadığını belirten CHP Eski İl Başkanı Hayri Sucu, “Bizim seçmenimiz neden gidip hem ilçelerde hem ilde başka bir partiye oy versin? Neden gidip sandık görevlisi olsun?” diye sordu.

Gaziantep’te adaylık sürecinin sağlıksız ilerlediğini vurgulayan Sucu, “İYİ Parti bize doğru düzgün bir aday veremedi. Süreç uzadıkça da durum iyice belirsizleşti. Buradaki adayın ihtiyaca cevap verebilecek bir aday olması lazım. Böyle devam ederse CHP’liler sandığa gitmeyecektir” dedi.

‘ORTAK BİR ADAY ETRAFINDA BİRLEŞMELİ’

Geçtiğimiz dönemlerde Şahinbey ilçe yönetiminde yer alan ve şu an CHP’den Şahinbey Belediye Meclis Üyeliğine aday olan Siret Doğan, “İYİ Parti büyük şehir adaylığı konusunda bir isim bulabilmiş değil. En son partimizin eski il başkanıyla görüşme içindeydiler, aday İYİPartiden çıksa dahi CHP’nin ismi olacaktır’’ dedi. Kitle örgütlerinin çağrısıyla 46 kurumla bir araya gelindiğini ve demokrasi cephesinin ortak bir aday etrafında birleşmesi gerektiğinin tartışıldığını söyleyen Doğan, “Siyasi partilerden, sendikalara, derneklere kadar pek çok örgütün etrafında birleştiği bir aday sağlıklı olacaktır” dedi.