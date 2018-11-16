Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçi rekoru

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ocak-ekim döneminde hem yıl sonu hedefini yakaladı hem de tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda kurulan ve barındırdığı 300 türde 7 bin hayvanla, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlardan biri haline gelen hayvanat bahçesinde ziyaretçi rekoru kırıldı.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ocak-ekim döneminde yıl sonu hedefi olan 4 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı.

Önceki yıl 3 milyon 110 bin yerli ve yabancıyı ağırlayan hayvanat bahçesini, geçen yıl ise 3,5 milyon kişi ziyaret etmişti.

Özellikle son yıllarda hizmete açılan Zooloji ve Doğa Müzesi, Safari Park ve fok balığı gösterileri ziyaretçi sayısındaki artışta etkili oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinin sadece kentte değil, bölgede de en çok ziyaret edilen mekanların başında geldiğini belirtti.