"Gaziantep Şehitliği'nde toplu mezar" iddiaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu! Belediyeden açıklama geldi

Sosyal medyada çok konuşulan "Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazılıyor" iddialarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Dün akşam saatlerinde Twitter'da paylaşılan videoda, Gaziantep Şehitliği'nde olduğunu söyleyen bir vatandaş toplu mezarlar kazıldığını ve bunun Türkiye genelinde yapıldığını iddia etmişti. Çektiği görüntülerde mezarlıktaki çalışmaları da gösteren şahıs, "yetkililerden açıklama" istediğini belirtmişti.

GAZİANTEP BELEDİYESİ'NDEN İDDİALARA JET YANIT

Sosyal medyada hızla yayılan ve bir anda gündeme oturan görüntülerle ilgili Gaziantep Belediyesinden açıklama geldi. Görüntülerde bahsi geçen iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken toplu mezar kazılmasının, özellikle büyükşehir belediyelerince rutin bir çalışma olduğu kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

"RUTİN BİR UYGULAMADIR"

Toplu halde mezar kazılması hazırlıkları özellikle de büyükşehirler için rutin bir uygulamadır. Özellikle de Gaziantep gibi nüfusu 2 milyon'u aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır.

"KIŞ AYLARI ÖNCESİ HAZIR TUTULMALI"

Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPILMIŞ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica eder, saygılarımızı sunarız.

