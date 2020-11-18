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  4. Gaziantep’te 579 polisle 12 saatlik uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep’te 579 polisle 12 saatlik uyuşturucu operasyonu!

18.11.2020 15:44 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te 579 polisle 12 saatlik uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep’te, 579 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 4 mahalleyi kapsayan ve 12 saat sürecek hava destekli operasyonda, Özel Harekat ekipleri ile dedektör köpek 'Onix' de görev alıyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 12.00 sıralarında Hoşgör, Savcılı, Yukarıbayır ve İnönü mahallelerinde tespit edilen 30 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. 579 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona bir polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve Özel Harekât polislerince ablukaya alındığı operasyonda, dronlar da kullanılıyor.

KOLTUĞA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU ‘ONİX’ BULDU

Hoşgör Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada dedektör köpek Onix koltuğun arasına gizlenmiş uyuşturucuya tepki verdi. Ekipler yaptıkları aramada folyoya sarılı uyuşturucu ele geçirdi.

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İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise kentte operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılan trafik denetimlerine katıldı.

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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonuİstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

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(DHA)

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