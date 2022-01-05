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  4. Gaziantep'te bir köpek saldırısı daha! Kağıt toplayıcısı kadın dehşeti yaşadı

Gaziantep'te bir köpek saldırısı daha! Kağıt toplayıcısı kadın dehşeti yaşadı

05.01.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, evine gittiği sırada sokak köpeğinin saldırdığı kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gaziantep'de daha önce de 4 yaşındaki Asiye Ateş 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Olay günlerce tüm Türkiye tarafından konuşulmuştu.

Gaziantep'te bir köpek saldırısı daha! Kağıt toplayıcısı kadın dehşeti yaşadı

Olay, dün gece saatlerinde Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, evine gittiği sırada caddedeki bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Bozkurt'u çevredeki vatandaşlar kurtardı.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in isteği ağlattı: Oyuncaklarımı özledimSON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in isteği ağlattı: Oyuncaklarımı özledim

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA YETİŞTİ

Bozkurt'a saldıran köpek çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırdı. Vücudunda hafif yaralar oluşan Bozkurt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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OLAY ANI KAMERADA

Aslı Bozkurt'un saldırıya uğradığı anlar ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bozkurt'un yanına gelen köpeğin saldırması ve vatandaşların Bozkurt'u kurtarma anları yer aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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ASİYE ATEŞ DE 2 PİBULL'UN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Gaziantep’te 22 Aralık’ta iki pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan dört yaşındaki Asiye Ateş de ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklanırken, ülke genelinde tehlikeli ırk köpeklere ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tartışmalar başlamıştı.

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Gaziantep
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