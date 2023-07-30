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  4. Gaziantep'te cenaze namazında silahlar konuştu! 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te cenaze namazında silahlar konuştu! 4 kişi yaralandı

30.07.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir cenaze töreninde, aralarında husumet olduğu iddia edilen aileler arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Gaziantep'te cenaze namazında silahlar konuştu! 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze namazı sonrası aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hz. Ali (Mezarlık) Camii'nde öğle namazını müteakip Yaşar Bildirici'nin cenaze namazı sonrasında aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobilinden tüfek çıkartarak karşı tarafı vurmak istedi.

4 KİŞİ YARALANDI

Tüfekle ateş etmek isteyen şahsa çevredekiler müdahale etti. Yaşanan arbedede tüfekten çıkan saçmalar sonucu Fatih B., Cuma B., Bahar B. ve Nimet S. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralı 4 kişinin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Gaziantep Nizip silahlı kavga

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