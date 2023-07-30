Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'tekel cinayeti' yorumu: Alçaklar için yaşasın idam

Türkiye Esenyurt'ta yaşanan olayı konuşuyor! 4 kişi bir tekel bayisini basarak içeredeki 3 kişinden 2'sini öldürdü. Marketteki görüntülerin yayınlanmasıyla izleyenlerin kanı dondu. Vahşet görüntüleri kısa sürede gündem olurken sosyal medyada 'idam' paylaşımını yapan kullanıcıların sayısı da arttı.

BİR PAYLAŞIM DA CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden birisi yakalandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da şüphelinin fotoğrafıyla beraber yaptığı paylaşımına, "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam.! Kısasta Hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz." notunu düştü.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

EGM sosyal medya paylaşımında, “İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve ateşli silah kullanılan olayda, maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için sürdürülen çalışmalarda şüphelilerden M.Ö. (hakkında 3 adet suç kaydı var) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olaya karışan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer vermişti.



