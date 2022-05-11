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Gaziantep'te doktorun kuzen cinayetinde şok görüntüler! Can çekiştiği anlar kahretti

11.05.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iş yerini basan kuzenini silahla öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı doktor Bekir Çelik ile diğer şüpheli A.Ç., adli makamlara sevk edildi. Miras anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan cinayetin hemen ardından çekilen görüntüler ise kahretti. Görüntülerde, doktorun silahla vurduğu A.Ç.'nin yerde yatması, çevredeki bir vatandaşın yerden kaldırmaya çalışması, kucağında tutarak nabzına bakması, polisinin silah doğrultarak katil zanlısına 'Teslim ol' deme anları kayıt altına alındı.

Gaziantep'te doktorun kuzen cinayetinde şok görüntüler! Can çekiştiği anlar kahretti

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenler, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde ofisi bulunan kadın doğum uzmanı Bekir Çelik'in ofisinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, silahını çıkaran kadın doğum uzmanı Bekir Çelik, kuzeni Alaattin Çelik (34) ile yanındakilere ateş etti. Kuzeni Alaattin Çelik'i tabancayla ateş açarak öldüren 2 kuzenini de yaralayan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Bekir Çelik, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Silahlı kavganın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, doktorun silahla vurduğu A.Ç.'nin yüzü kapak yerde yatması, elinde tabanca bulunan katil zanlısı doktorun sağa sola koşturması ve silah seslerini duyarak bölgeye gelen bir trafik polisinin 'Teslim ol'' çağrısı ile doktorun gözaltına alındığı anlar yer aldı. Olay anına ilişkin görüntülerde çevredeki bir vatandaşın, can çekişen A.Ç.'yi yerden kaldırmaya çalışması, başarılı olamayınca kucağında tutarak nabzına bakması da kayıt altına alındı.

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''SATIRLA İŞ YERİMİ BASTILAR, YOKSA ATEŞ ETMEZDİM''

Bekir Çelik, emniyetteki ifadesinde muayenehanesinin kuzenleri tarafından sopa, bıçak ve satırlarla basıldığını ileri sürdü. Kendisini korumak için ateş ettiğini söyleyen Çelik, "Miras nedeniyle aramızda daha önceden anlaşmazlık ve husumet vardı. 3 kuzenim ellerinde sopa ve satırlarla iş yerimi bastı. Yoksa ateş etmezdim. Kendimi korumak istedim'' dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen gözünün morardığı ve elinin sargılı olduğu görülen Bekir Çelik ve dayısı A.Ç., adliyeye sevk edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
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