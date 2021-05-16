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Gaziantep'te endişelendiren manzara! Yüzlerce dönüm araziyi istila ettiler

16.05.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yüzlerce dönüm tarım arazisi çekirge istilasına uğradı. Ürünlere zarar veren çekirgelere karşı mücadele başlatıldı.

Gaziantep'te endişelendiren manzara! Yüzlerce dönüm araziyi istila ettiler

İlçe merkezine bağlı Amanos Dağları'nın eteklerindeki Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kaleobası Mahallelerinde bulunan araziler çekirge istilasına uğradı. Çekirgelerin ekili arazilere zarar vermesinin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri çekirgelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde incelemede bulunarak çekirgelerle mücadele başlattı. Çekirgelerin arazilere verdiği zararın önüne geçilmesi için 100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

İLAÇLAMA YAPILDI

Yapılan çalışmalar kapsamında 100 dekarlık alanın ilaçlandığına dikkat çeken İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

İslahiye ilçemizin bazı bölgelerinde yoğun bir çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, köylere ait arazilerde devlet yardımlı çekirge mücadelesi başlattı. İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında 100 dekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldı.

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"YOĞUNLUK ARTINCA ZARAR ORANI DA ARTIYOR"

Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenen çekirgeler özellikle genç bitkiler üzerinde daha büyük zarar verir. Yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır. Bu nedenle çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

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DHA

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