HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gaziantep'te feci kaza! İki araç çarpıştı: 10 yaralı

Gaziantep'te feci kaza! İki araç çarpıştı: 10 yaralı

09.06.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Araban ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza! İki araç çarpıştı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Adıyaman karayolunun Araban ilçe girişi 5. kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Hicabi Zengin yönetimindeki otomobil ile Araban ilçesinden kırsal Köklüce Mahallesi istikametine gitmekte olan Sait Çerçi yönetimindeki ticari araç çarpıştı.

İKİ ARAÇTA BULUNAN TOPLAM 10 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Meydana gelen feci kazada iki otomobilde bulunan Hicabi Zengin, Elvan Zengin, Fadime Zengin, Kevser Zengin, Medine Zengin, Sait Çerçi, Ali Çerçi, Ekrem Güvercinoğlu, Osman Güvercinoğlu ve Halil Çerçi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Halil Çerçi, Kevser Zengin, Osman Güvercinoğlu ile Fadime Zengin Araban İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi.

Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü 1 yaralı! Cenazeler dereden çıkarıldıAnkara'da korkunç kaza: 3 ölü 1 yaralı! Cenazeler dereden çıkarıldı

Diğer yaralılar ise Araban İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Araban İlçe Emniyet Amirliği’nce kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

a3421b8a-e887-4aa7-996c-12b2f9a76872

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Minibüsçülerin kavgası kanlı bittiMinibüsçülerin kavgası kanlı bitti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Anne-kız bikinili poz! Yorum yağdı

Anne-kız bikinili poz! Yorum yağdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Okul odasında rezalet! Çıplak fotoğraflarını çektirip...

Okul odasında rezalet! Çıplak fotoğraflarını çektirip...

Akşener'den çok sert eleştiri: Proje değil, soygun planı

Akşener'den çok sert eleştiri: Proje değil, soygun planı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.