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  4. Gaziantep'te feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

09.04.2024 17:51
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki kamyonet ile otomobilin çarpıştı. Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Şükrü Y. (42) yönetimindeki kamyonet ile Ökkeş K. (53) idaresindeki otomobil çarpıştı.

ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Otomobil ikiye bölünürken, kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Ökkeş K. ile Zeynep K. (50) hayatını kaybetti; Şükrü Y., Ökkeş A., Nesrin A., İkra A.ş ve Oğuzhan A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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