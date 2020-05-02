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Gaziantep'te iki grup arasında 'güvercin' kavgası! 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 21:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te iki grup arasında 'güvercin' kavgası! 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

İddiaya göre, Vatan Mahallesi'nde iki grup arasında birbirlerinin güvercinlerini aldıkları gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan T.Y. (15) yaralandı.

Olay yerine sevk gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili C.Y. (16), gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden T.Y'nin yakınlarının olayın ardından şüphelinin yaşadığı evi ateşe verdiği, çıkan yargının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü ileri sürüldü.

(AA)

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