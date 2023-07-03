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Gaziantep'te katliam gibi silahlı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı

03.07.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. Silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgede, özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Gaziantep'te katliam gibi silahlı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı

Gaziantep’te husumetli iki aile arasında katliam gibi kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'teki dehşete düşüren olay, sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sabah erken saatlerden tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLI ÇATIŞMADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavga sırasında iki aile de birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ağır yaralandı.

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MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Katliam gibi kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kavga nedeniyle mahalleye sevk edilen özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Silahlı çatışma

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