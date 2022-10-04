Gaziantep'te korkunç iddia! "Büyü için kedi bacağı kesiliyor" söylentileri sonrası harekete geçildi! Vali Gül'den açıklama

Gaziantep'in Karakamış ilçesinde yaşandığı öne sürülen iddialar tüyler ürpertti. İlçede bulunan bir sözde hocanın, büyü bozmak için müşterilerinden kedi bacağı istediği belirtildi. İddialar sonrası şikayetler artarken kentte 10'dan fazla sakat kedinin bulunduğu öne sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI, 2 KEDİ BULUNDU

Sosyal medyaya da yansıyan olay hızla büyürken "cinci hoca" iddiaları sonrası inceleme başlatıldı. Kentte 10'dan fazla kedinin bacağı kesik olduğunu öne sürülürken belediye ekiplerince 2 kedinin bulunduğu ve onların da engelli olduğu açıklandı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrası bölge halkı tedirgin olurken Gaziantep Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. İddiaların gerçek olmadığını ifade eden Gül, şunları söyledi:

Karkamış ilçemizle ilgili sosyal medyada dolaşan paylaşımlar gerçek değildir. İlçede tespit edilen iki engelli kedi vardır. (Birisi doğuştan, öteki kaza geçirmiş) Paylaşılan fotoğraflar gerçek değildir. Büyü için kedilerin ayaklarının kesildiği şehir efsanesidir.

