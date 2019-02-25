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Gaziantep'te korkunç kaza! Geldiklerinde çok geçti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki TIR çarpıştı. Olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Bahadır Hazar'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, başından yaralanan Enver Arık ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'te korkunç kaza! Geldiklerinde çok geçti...

Kaza gece yarısı Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa yönünde giden Bahadır Hazar'ın kullandığı 10 SP 444 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Enver Arık'ın (39) kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTI

Hazar, çarpmanın şiddeti ile ön tarafı hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bahadır Hazar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Başından yaralanan Enver Arık ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bahadır Hazar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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