Gaziantep'te korkunç olay! Arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar boş arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÇOK SAYIDA KURŞUNLA VURULMUŞ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi.

İncelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Egemen Dağdeviren’e ait olduğu tespit edildi.



Polis ekipleri Dağdeviren’in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

