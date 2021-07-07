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  4. Gaziantep'te müstakil evin tavanı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te müstakil evin tavanı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

07.07.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, tadilatta olan 2 katlı müstakil evin tavanı çöktü. Göçük altında kalan işçilerden Hasan Kaya (33) yaşamını yitirdi, 2 işçi ise yaralandı.

Gaziantep'te müstakil evin tavanı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi.

Tadilat halindeki iki katlı evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Gürültüyle çöken evi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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ENKAZ ALTINDA KALDILAR

İhbarla bölgeye gelen ekipler, enkaz altında kalan Hasan Kaya ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 işçiyi ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Gaziantep
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