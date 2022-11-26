Gaziantep’te okullar tatil mi, kaç gün tatil? 28 Kasım'da Gaziantep Karkamış’ta okullar var mı?

Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. Gaziantep'te gerçekleşen roketli saldırının ardından eğitime ara verilmişti. Valilik kararı ile Gaziantep’in Karkamış ilçesinde okullar 2 gün daha tatil oldu.

GAZİANTEP’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in Karkamış ilçesinde okullar iki gün tatil edildi.

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.



