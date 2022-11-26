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Gaziantep’te okullar tatil mi, kaç gün tatil? 28 Kasım'da Gaziantep Karkamış’ta okullar var mı?

26.11.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 21 Kasım'da Gaziantep'te terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırada sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti. Yaraların sarıldığı Gaziantep Karkamış'tan okulların tatil olduğu haberi geldi. Peki, 28 Kasım'da Gaziantep Karkamış’ta okullar kaç gün tatil?

Gaziantep’te okullar tatil mi, kaç gün tatil? 28 Kasım'da Gaziantep Karkamış’ta okullar var mı?

Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. Gaziantep'te gerçekleşen roketli saldırının ardından eğitime ara verilmişti. Valilik kararı ile Gaziantep’in Karkamış ilçesinde okullar 2 gün daha tatil oldu.

GAZİANTEP’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in Karkamış ilçesinde okullar iki gün tatil edildi.
Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

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