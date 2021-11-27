HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te vahşet! Kayıp 2 arkadaşın cesedi, bahçede gömülü halde bulundu

Gaziantep'te vahşet! Kayıp 2 arkadaşın cesedi, bahçede gömülü halde bulundu

27.11.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te kayıp olan ve otomobilleri yakılmış vaziyette bulunan 2 gencin cansız bedenleri, fıstık bahçesinde gömülü halde bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te vahşet! Kayıp 2 arkadaşın cesedi, bahçede gömülü halde bulundu

Olay, Karkamış ilçesine bağlı ada mevkiinde Fırat Nehri kenarında yaşandı. İddiaya göre, günlerdir kendilerinden haber alınamayan İbrahim C. (23) ile Harun Ö.'nün (25) kullandığı otomobil 2 gün önce Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkiinde yakılmış halde bulundu. Kayıp iki genci arama çalışmaları devam ederken iki arkadaşın cesedi bu sabah Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edilirken iki gencin cenazesi Oğuzeli ilçesinde toprağa verildi. Gençlerin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan iki gencin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Bursa’da otobanda feci kaza! Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 4 ölüBursa’da otobanda feci kaza! Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 4 ölü

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birdenYüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birden
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
THY uçağında panik! 30 bin feette kalp krizi geçirdiTHY uçağında panik! 30 bin feette kalp krizi geçirdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Bir şehir bu gece rahat uyuyamadı!

Bir şehir bu gece rahat uyuyamadı!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.