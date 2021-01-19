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Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

19.01.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip içlisinde iki katlı müstakil bir evin alt katında çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Nizip İlçesinin İstiklal Mahallesi ‘nde bulanan iki katlı müstakil bir evin alt katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Eşyaların tutuşması sonucu büyüyen yangının haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdikleri evden çıkardığı Ahmet Alalu (2) ve Abdurrahman Alalu (4) isimli iki çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda ağır yanıklar oluşan küçük çocuklar, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocukların cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı. (DHA)

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