Gaziantep’te yılbaşı öncesi korkutan görüntüler: Sonumuz hayrolsun

Gaziantep'te yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziantep’te cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk korkuttu. Denetimlere aralık vermeyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin en yoğun cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara sitem eden kuyumcu Metehan Erol, "Sonumuz hayır olsun. İnsanlardaki bu bilinçsizce toplumsal yılbaşı hareketlerinin bence herkes farkında. İnsanlarımızda kesinlikle bilinç yok. İnsanlarımızda bir salgın var kendimizi koruyalım izole edelim gibi bir bilinç yok. İnsanlarımız bu hastalık konusunda bilinçlenmediği sürece kendimi de dahil ediyorum. Bu gidişle biz bu salgını önleyemeyeceğiz. Herkesin daha bilinçli bir şekilde salgın için kendini koruması ve sevdikleri için kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Umarım kaçak yılbaşı partileri görmeden güzel bir 4 gün karantina geçiririz. Umarım her şey daha güzel olur. İnsanlarımız sıkılmaya başladığı için sokaklara çıkıyorlar. Yasakları doğru buluyorum ancak daha çok ve sıkı bir şekilde yasaklarında olmasını istiyorum" diye konuştu.

(İHA)

