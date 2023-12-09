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Gaziantep'te yollar göle döndü! Sağanak hayatı felç etti

09.12.2023 00:06 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Aralıksız devam eden yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken pek çok araç suda mahsur kaldı. Bazı noktalarda ise yollar suların taşıdığı çamurlarla balçığa dönerken, bir sitenin istinat duvarı yağışa dayanamayarak çöktü.

Gaziantep'te yollar göle döndü! Sağanak hayatı felç etti

Gaziantep'te kent genelinde saat 20.00 itibariyle sağanak etkili olmaya başladı. Dakikalar geçtikçe etkisini artıran yağış hayatı felç etti. Kent genelinde pek çok cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle özellikle Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan D-850 karayolu ve Çimento Kavşağını tamamen su bastı. Bir sitenin istinat duvarı ise yoğun yağışa dayanamayarak çöktü.

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VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI!

Cadde ve köprülü kavşaklar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı
Yağış nedeniyle göle dönen yollarda pek araç da mahsur kaldı. Araçların mahsur kaldığı bölgelere çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçların mahsur kaldığı bölgelerde vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken kente yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sağanak yollar
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