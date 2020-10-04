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  4. Gaziantep'teki 3 ayaklı köpek görenleri şaşırtıyor!

Gaziantep'teki 3 ayaklı köpek görenleri şaşırtıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye'de 3 ayaklı olarak doğan köpek görenleri şaşırtıyor. Bakımı askerler tarafından yapılan ve 'Eksik' ismi verilen köpek, korumaya alındı.

Gaziantep'teki 3 ayaklı köpek görenleri şaşırtıyor!

İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu Alayı Komutanlığı kışlasında kalan bir köpek, 4 ay önce yaptığı doğum ile 6 yavru dünyaya getirdi. Ancak, yavru köpeklerden birisi 3 ayaklı olarak doğdu. Mehmetçikler 4 ay baktıkları doğuştan ön sağ bacağı olmayan 'Eksik' adı verilen köpeği, İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi barınağına teslim etti.

'3 AYAKLI OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE ŞAŞKINLIK YAŞADIM'

Sağ ön bacağı olmadan dünyaya gelen köpeği korumaya aldıklarını anlatan barınak sorumlusu Bekir Şentürk, "Yavru köpeğimizi askerlerimiz getirdi. Mehmetçik yavru köpeğin 3 ayaklı olduğunu söyleyince şaşkınlık yaşadım. 'Eksik' ismi verilen köpeğimizle barınağımızda diğer köpeklerden ayrı, özel olarak ilgileniyoruz"dedi.

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Barınakta görevli veteriner hekim Bülent Durna ise durumun nadir görüldüğünü ifade ederken, protez veya farklı aparatlar ile elde edilecek yürüteç ile köpeğin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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(DHA)

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