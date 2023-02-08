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Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber! Bakan Kurum da o anlara tanıklık etti

08.02.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen felaket tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Depremlerin ardından kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri’nin (JAK) arama kurtarma çalışmaları sırasında Yılmaz Apartmanı enkazında canlı olduğu ihbarı geldi. Olay yerine gelen ekipler, 61 yaşındaki Ahmet Kurt’u 65 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkardı. O anlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tanıklık etti.

Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber! Bakan Kurum da o anlara tanıklık etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen felaket tüm Türkiye'yi etkiledi. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde AFAD koordinesinde enkaz kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri’nin (JAK) arama kurtarma çalışmaları sırasında Yılmaz Apartmanı enkazından canlı ihbarı aldı. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran JAK ekipleri 61 yaşındaki Ahmet Kurt’u 65 saat sonra sağ olarak çıkardı.

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Enkazdan kurtarılan Ahmet Kurt, ısı battaniyesine sarıldıktan sonra oluşturulan koridordaki asker, vatandaş ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak buradan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

BAKAN KURUM DA ORADAYDI

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Depremin yaşandığı Gaziantep’te koordinasyonu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o anlara tanıklık etti, kurtarma çalışmaları sonrası AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

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deprem Gaziantep

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