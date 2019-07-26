GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'da kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,96-103,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,96 103,83 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,91 3,91Kırmızı mercimek (iç)Kg3,77 4,45 Nohut (9 mm)Kg 4,47 7,50Nohut (8 mm)Kg3,16 3,16 Nohut (naturel)Kg2,40 2,91 Fasulye (dermason)Kg6,72 6,72 Ceviz (kabuklu)Kg19,80 19,80 Ayçiçeği yağı (ham)Kg 5,155,46 Ayçiçeği yağı (rafine) Kg 4,736,06 Zeytinyağı (ham)Kg 12,00 14,00 Soya yağı Kg3,69 3,92
Pirinç (baldo)Kg 4,42
4,73
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