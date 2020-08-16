Gaziantep Valisi Davut Gül çok sert tepki gösterdi! Duygu Delen'in ölümünü bahane edip...

Gaziantep'te bir apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesine yardımcı olmak bahanesiyle bazı vicdansızların vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Gaziantep Valisi Gül, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

VALİ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duygu Delen'in ailesinin ihtiyaç sahibi oldukları gerekçesiyle para talep edildiği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti. Ailenin maddi durumunun iyi olduğunu kaydeden Gül, "Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karakter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz." ifadesini kullandı.

Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karekter yoksunlarının ‘aileye yardımcı olmak’vb. gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır.



Duygu’nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur.



Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir



Lütfen bu kişileri polise bildiriniz https://t.co/LOkTTQya4T — Davut GÜL (@gul_davut) August 16, 2020

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te Duygu Delen (17), önceki gün erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mehmet Kaplan'ın (20) bir binanın dördüncü katında bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, "cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlamaları ile tutuklandı.

