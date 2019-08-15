İlk başladıkları dönemde nohut dürümünün bu kadar popüler olmadığını anlatan Kesen, "Önceleri fırınların önünde, sabah namazından saat 08.00'e kadar satılır ve tükenirdi. Biz biraz daha nohudu insanların daha çok toplanabileceği, oturup rahat rahat yiyebileceği bir yerde satalım diye düşündük. İş yerimizi o zaman kurduk. Nohut dürümü, o günden bugüne Gaziantep'in vazgeçilmez bir yemeği haline geldi." diye konuştu.

Kentteki restoranlardan Dürümcü Recep Usta'nın işletmecisi Ahmet Kesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinin 1977'de kentte kurulan ilk birkaç nohut dürümcüsünden biri olduğunu söyledi.

Önceleri pide fırınlarında sabah satılan ve Gazianteplinin girişimci ruhuyla restoranlara taşınan nohut dürümü, kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor. Kentte bugün 10 restoranda 6 liradan satılan nohut dürümü, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğiyle 12-15 Eylül'de yapılacak 2. GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne hazırlanan kentte, birçok kebap çeşidinin yanı sıra kolay hazırlanması ve çabuk yenmesiyle nohut dürümü dikkati çekiyor.

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, en az kebaplar kadar meşhur olan "nohut dürümü", kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor.

Kendisi ve kardeşlerinin işlettiği restoranın kentin 3 farklı yerinde şubesi bulunduğunu bildiren Kesen, onun dışında Gaziantep'te 7 işletme daha olduğunu belirtti.

- Hem ekonomik hem doyurucu

Ahmet Kesen, nohut dürümünün tercih edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Nohut dürümü hem ekonomik hem mütevazı bir yemek hem de doyurucu. Hazırlanışı ve tüketilmesi daha kısa sürüyor. Çalışan insanların öğlen yemek arası bir saat. Bunun yarım saatini yemekle geçirirler. En çabuk, en hızlı yemek neyse onunla karınlarını doyurmaya çalışırlar. Bunun üzerine damak tadı da eklenince nohut dürümü tercih ediliyor."

Nohudu hazırlamaya bir gün önceden başladıklarını, ayıklayıp yıkadıktan sonra 10-15 dakika zaman ayarlı kazanlarda pişirdiklerini dile getiren Kesen, "Ertesi gün ekmek arasına konur, dürüm edilip servis yapılır. Tüketilmesi en fazla 10 dakikayı bulur." dedi.

Gazianteplilerin neredeyse bütün yemekleri dürüm yaparak yediğini anlatan Kesen, "Bu ette de böyledir, sebze yemeklerinde de böyledir, nohutta da böyledir. Bizim insanımız ne olursa olsun dürüm yapmaya çalışır." diye konuştu.