HABER

Gaziantep'in mütevazı lezzeti "nohut dürümü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Gastronomi kenti Gaziantep'te en az kebaplar kadar meşhur olan nohut dürümü, kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde ilgi görüyor - Restoran işletmecisi Ahmet Kesen: - "Nohut dürümü hem ekonomik hem mütevazı bir yemek hem de doyurucu. Hazırlanışı ve tüketilmesi daha kısa sürüyor"

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, en az kebaplar kadar meşhur olan "nohut dürümü", kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor.

Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğiyle 12-15 Eylül'de yapılacak 2. GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne hazırlanan kentte, birçok kebap çeşidinin yanı sıra kolay hazırlanması ve çabuk yenmesiyle nohut dürümü dikkati çekiyor.

Önceleri pide fırınlarında sabah satılan ve Gazianteplinin girişimci ruhuyla restoranlara taşınan nohut dürümü, kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor. Kentte bugün 10 restoranda 6 liradan satılan nohut dürümü, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kentteki restoranlardan Dürümcü Recep Usta'nın işletmecisi Ahmet Kesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinin 1977'de kentte kurulan ilk birkaç nohut dürümcüsünden biri olduğunu söyledi.

İlk başladıkları dönemde nohut dürümünün bu kadar popüler olmadığını anlatan Kesen, "Önceleri fırınların önünde, sabah namazından saat 08.00'e kadar satılır ve tükenirdi. Biz biraz daha nohudu insanların daha çok toplanabileceği, oturup rahat rahat yiyebileceği bir yerde satalım diye düşündük. İş yerimizi o zaman kurduk. Nohut dürümü, o günden bugüne Gaziantep'in vazgeçilmez bir yemeği haline geldi." diye konuştu.

Kendisi ve kardeşlerinin işlettiği restoranın kentin 3 farklı yerinde şubesi bulunduğunu bildiren Kesen, onun dışında Gaziantep'te 7 işletme daha olduğunu belirtti.

- Hem ekonomik hem doyurucu

Ahmet Kesen, nohut dürümünün tercih edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Nohut dürümü hem ekonomik hem mütevazı bir yemek hem de doyurucu. Hazırlanışı ve tüketilmesi daha kısa sürüyor. Çalışan insanların öğlen yemek arası bir saat. Bunun yarım saatini yemekle geçirirler. En çabuk, en hızlı yemek neyse onunla karınlarını doyurmaya çalışırlar. Bunun üzerine damak tadı da eklenince nohut dürümü tercih ediliyor."

Nohudu hazırlamaya bir gün önceden başladıklarını, ayıklayıp yıkadıktan sonra 10-15 dakika zaman ayarlı kazanlarda pişirdiklerini dile getiren Kesen, "Ertesi gün ekmek arasına konur, dürüm edilip servis yapılır. Tüketilmesi en fazla 10 dakikayı bulur." dedi.

Gazianteplilerin neredeyse bütün yemekleri dürüm yaparak yediğini anlatan Kesen, "Bu ette de böyledir, sebze yemeklerinde de böyledir, nohutta da böyledir. Bizim insanımız ne olursa olsun dürüm yapmaya çalışır." diye konuştu.

Gaziantep'teki birkaç nohut dürümü işletmesinin şehrin en eski restoranları olduğunu ifade eden Kesen, şunları kaydetti:

"İlk kurulan işletmelerden biri biziz. Şu anda 30 kişi istihdam ediyoruz. Nohut dürümü yemeye şehir dışından da gelen var. Yerli turistimiz de var, yabancı turistimiz de var. Restoranı saat 07.30'da açıyoruz. Dürümlerimiz 08.00-08.15 gibi hazır oluyor. Kahvaltıya şehir dışından ve şehrimizden herkes geliyor. Çok rağbet var. Nohut dürümü kahvaltıda çok tercih ediliyor. Çünkü tok tutuyor."

3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler 3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler
Dicle Elektrik’ten tüketicilere elektriği ‘Tasarruflu kullanın’ çağrısıDicle Elektrik’ten tüketicilere elektriği ‘Tasarruflu kullanın’ çağrısı
Ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 56’ya yükseldiUlusal öneme haiz sulak alan sayısı 56’ya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
durum gastronomi Gaziantep nohut nohut dürümü

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.