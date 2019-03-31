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Gaziantep’te 2 kişi sele kapılarak kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Araban ilçesinde aşırı sağanak yağışlardan oluşan sele kapılan otomobildeki iki kişi sele kapılarak kayboldu.Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi K1 Tipi Kapalı Cezaevi’nde infaz koruma memuru Hanifi Keser ve Araban ilçesinde kuyumculuk yapan Zahir Gözüaçık 02 AL 564 plakalı otomobil ile birlikte yakınlarının yaşadığı ilçeye bağlı Yukarı Karavaiz kırsal mahallesine giderken sel sularına kapıldı.

Gaziantep’te 2 kişi sele kapılarak kayboldu

Araban ilçesinde aşırı sağanak yağışlardan oluşan sele kapılan otomobildeki iki kişi sele kapılarak kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi K1 Tipi Kapalı Cezaevi’nde infaz koruma memuru Hanifi Keser ve Araban ilçesinde kuyumculuk yapan Zahir Gözüaçık 02 AL 564 plakalı otomobil ile birlikte yakınlarının yaşadığı ilçeye bağlı Yukarı Karavaiz kırsal mahallesine giderken sel sularına kapıldı. Çat Çayı’nın taşması sonucu otomobil ile sulara kapılan Hanifi Keser ve Zahir Gözüaçık, geceden itibaren sürdürülen arama çalışmalarında bulunamadı. İlçe Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD, helikopter ve dronla yapılan aramalara rağmen iki kişi de henüz bulunamadı. Arama çalışmalarında sulara kapılan otomobil bulunurken, sel sularında kaybolan Hanifi Keser ile Zahir Gözüaçık’ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep’te 2 kişi sele kapılarak kayboldu

Gaziantep’te 2 kişi sele kapılarak kayboldu

Gaziantep’te 2 kişi sele kapılarak kayboldu

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