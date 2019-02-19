Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla bazı badem ağaçları çiçek açtı.
İlçenin Çat Boğazı mevkisinde, son günlerde hava sıcaklıklarının 15 dereceye kadar yükselmesi, bazı badem ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.
Mart ayının sonuna doğru çiçek açması beklenen badem ağaçlarının, şubatta çiçeklenmesi görenleri şaşırttı.
Çiftçiler, mart ayında yaşanması muhtemel soğuk havalarda, çiçeklerin dökülmesinden korktuklarını dile getirdi.
Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, son günlerde güneşin kendini göstermesiyle bazı badem ağaçlarının çiçek açtığını belirtti.
Badem ağaçlarının en zayıf noktasının, sıcak havaya çabuk aldanmaları olduğunu aktaran Doğan, "İnşallah bu durum üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz. Mart ayında olası bir soğuk havada çiçekler dökülmez." dedi.
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