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Gaziantep'te buğday tarlasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesindeki yangında 300'ü buğday ekili 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 300'ü buğday ekili 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kozdere Mahallesi Nurdağı-İslahiye çevre yolu yakınlarında buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 300'ü buğday ekili 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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