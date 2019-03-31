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Gaziantep’te çıkan muhtarlık kavgasında 2 kuzen birbirini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgada İbrahim Alkan (21) ve amcasının oğlu Mehmet Alkan (20) birbirini bıçakla yaralandı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgada İbrahim Alkan (21) ve amcasının oğlu Mehmet Alkan (20) birbirini bıçakla yaralandı. Olay, öğlen saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle muhtar adayları ve yakınları arasında okuldaki oy kullanımı sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Okul dışında devam eden tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle İbrahim Alkan (21) ve amcasının oğlu Mehmet Alkan (20) birbirini bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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