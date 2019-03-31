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Gaziantep'te, Fatma Şahin yine başkan

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, kesin olmayan sonuçlara göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Fatma Şahin yeniden seçildi.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, kesin olmayan sonuçlara göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Fatma Şahin yeniden seçildi.

AK Parti'nin mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve yerel seçime seçime 'cumhur ittifakı'nın ortak adayı olarak giren Fatma Şahin, bugün sandığa gidenlerin oylarının büyük bölümünü almayı başardı. Şahin, kesin olmayan sonuçlara göre, yeniden belediye başkanlığına seçildi. Seçime DSP'nin adayı olarak giren, kentte 3 dönem belediye başkanlığı yapan ardından da HDP milletvekili olan Celal Doğan ikinci, 'millet ittifakı'nın adayı İYİ Parti'li Ejder Demir ise üçüncü sırada yer aldı.

Gaziantep'te, 1966 yılında dünyaya gelen Fatma Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden kimya mühendisi olarak mezun oldu. Bir şirkette mühendislik ve işletme müdürlüğü yapan Şahin, 2001'de AK Parti Gaziantep il kurucu üyesi oldu. Gaziantep'ten 2002'de milletvekili seçilen Şahin, 3 dönem milletvekilliği yaptı. 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı yapıp, Meclis'te çeşitli komisyonlarda görev alan Şahin, 2011'de kurulan 61'inci hükümette aile ve sosyal politikalar bakanı oldu. 3 yıl bakanlık yapan, evli ve 2 çocuk annesi Fatma Şahin, 2014'te yapılan yerel seçimde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

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