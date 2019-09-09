Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait 12 hücre evine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde FETÖ/PDY'ye ait 12 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hücre evlerinde yapılan aramada ise 5 bin dolar, farklı şahıslara ait sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

