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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:55 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde 4 farklı adresten motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 farklı adresten motosiklet çaldığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Fatih Sultan, Mimar Sinan, Şahinbey ve Cumhuriyet mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin soruşturma başlattı.

Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler motosikletleri çalan kişinin M.B. olduğunu tespit etti. M.B'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının, kaldırımda kilitli olmadığı anlaşılan motosiklete binip uzaklaşması, yine cadde üzerinde bulunan başka bir motosikleti çalıp, uzaklaşması yer alıyor.

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