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Gaziantep’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

A.Ç'nin kullandığı 27 SG 236 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.K. ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

K.K. ise buradaki müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.

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1 yaralı Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü islahiye

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