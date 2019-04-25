HABER

Gaziantep'te polis bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:16 | Son Güncelleme

Kovalamaca sonunda yakalanan şüphelilerden biri bıçağıyla bir polisi elinden yaraladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir polis, kovalamaca sonunda yakaladığı şüpheli tarafından bıçaklandı.

Eyüp Sultan Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, şüpheli gördükleri 27 RU 829 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan söz konusu aracın sürücüsü polislere doğru ateş ederek kaçmaya başladı.

Kovalamacada, içindekilerin polise ateş etmeye devam ettiği araç, tekerlekleri patlatılarak 21003 Nolu Sokak'ta durduruldu.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Bu sırada yaşanan arbedede şüphelilerden biri polis memurlarından birini bıçağıyla elinden yaraladı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlıların otomobilinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Eyüp Sultan Mahallesi Muhtarı Vakkas Maytap, gazetecilere, polisin bir süre mahalle içerisinde bir otomobili kovaladığını belirterek, "Araçtakiler polise çok direndi. Bunun ardından polisler lastiklere ateş ederek otomobili durdurdu. Araçtakiler madde bağımlısıymış, bir polisin elinden yaralandığını gördük." dedi.

PARTNERKim Kardashian'dan şaşırtan kararKim Kardashian'dan şaşırtan karar
Kahramanmaraş'ta 250 kiloluk 'dondurma' ile özel gösteriKahramanmaraş'ta 250 kiloluk 'dondurma' ile özel gösteri
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı(Ek bilgilerle)Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı(Ek bilgilerle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı Yaralama Gaziantep Kovalamaca polis

En Çok Okunan Haberler

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.